Interface-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Interface-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 9,33 USD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,04 USD, was einem Unterschied von +29,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt (11,01 USD) schneidet die Interface-Aktie gut ab, da der Schlusskurs um +9,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Bereich der Dividendenrendite liegt Interface mit 0,33 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -4,87 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um die Interface-Aktie angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) erhält Interface sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,12 Punkten und der RSI25 bei 36,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Interface-Aktie demnach gemäß der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenpolitik und die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden.