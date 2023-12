Interface Aktie: Quo vadis?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Trotzdem hat sich die Stimmung für Interface in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Interface in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Interface mit einer Ausschüttung von 0,43 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (5,28 %) niedriger. Die Differenz von 4,84 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Interface-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Interface bei 12,26 USD liegt, was einem positiven Signal von +36,22 Prozent Entfernung vom GD200 (9 USD) entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 10,04 USD auf eine positive Entwicklung hin, da der Abstand +22,11 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Interface-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.