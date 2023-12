Interessante Signale bei Zhonglu!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Zhonglu wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 24,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Zhonglu überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Überverkauft-Situation. Daher erhält Zhonglu in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Zhonglu in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen waren insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Zhonglu haben wir langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Gut" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Somit kommt das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Zhonglu mit einer Rendite von -60,64 Prozent mehr als 68 Prozent darunter. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,1 Prozent. Auch hier liegt Zhonglu mit 65,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.