Interessante Signale bei Yunnan Yuntianhua!

Die Analyse von Yunnan Yuntianhua zeigt, dass die Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zu einer erhöhten Diskussionsintensität geführt hat, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Yunnan Yuntianhua als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung, wobei auch sieben konkrete Schlecht-Signale identifiziert wurden.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine schlechte Bewertung, da der Kurs der Aktie um -8,42 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale, da der RSI7 eine "Gut"-Empfehlung und der RSI25 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.