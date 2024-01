Interessante Signale bei Yunnan Shennongricultural Industry!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Yunnan Shennong Agricultural Industry wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 43,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für 25 Tage zeigt ebenfalls einen Wert von 43,55, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yunnan Shennong Agricultural Industry eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Yunnan Shennong Agricultural Industry mit 31,4 CNH derzeit +15,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +31,38 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie somit insgesamt als "Gut" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Die Diskussionen rund um Yunnan Shennong Agricultural Industry in den sozialen Medien deuten auf eine erhöhte Aktivität hin, was zu einer Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt eine Einstufung als "Gut".

Die Anlegerstimmung wird ebenfalls durch die Diskussionen in den sozialen Medien beeinflusst. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen dominieren die negativen Meinungen, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Yunnan Shennong Agricultural Industry bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.