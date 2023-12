Interessante Signale bei Yoc!

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien spielen eine große Rolle bei der Analyse von Unternehmensaktien. In Bezug auf Yoc hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch stark verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht besonders ausgeprägt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yoc daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger waren in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Yoc eingestellt, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Redaktion vergibt daher für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yoc bei 12,26 EUR, während der aktuelle Kurs 14,85 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +21,13 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,69 EUR, was einer Distanz von +27,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Somit erhält Yoc insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Yoc zeigt der RSI7 einen Wert von 1,82 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,74, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Yoc-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.