Interessante Signale bei Yancoal Australia!

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Kommunikation der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yancoal Australia verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yancoal Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,06 AUD. Der letzte Schlusskurs von 4,99 AUD weicht somit um -1,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,87 AUD) weist mit einem letzten Schlusskurs von +2,46 Prozent eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält die Yancoal Australia-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in sozialen Medien lassen wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen konnte bei Yancoal Australia eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet wird. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, weshalb Yancoal Australia in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yancoal Australia. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 13,64 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,04, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Yancoal Australia somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.