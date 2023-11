Interessante Signale bei Xiamen Savings Environmental Industrial!

Die Xiamen Zhongchuang Environmental hat in den letzten Wochen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und befindet sich derzeit 25,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Betrachtet man jedoch den vergangenen Zeitraum von 200 Tagen, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +24,76 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xiamen Zhongchuang Environmental einen Wert von 196,22, der auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xiamen Zhongchuang Environmental liegt bei 25,21, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 23,95 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Xiamen Zhongchuang Environmental in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.