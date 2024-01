Interessante Signale bei Weatherford!

Weatherford hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Weatherford vor, jedoch ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 100 USD ein Aufwärtspotential von 11,32 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Weatherford diskutiert, und auch aktuell sind die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Weatherford festgestellt werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Weatherford insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf Analysteneinschätzungen, Anleger-Sentiment und fundamentalen Kriterien.

