Interessante Signale bei Wabash National!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Wabash National ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wabash National-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 23,43 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,62 USD liegt, was einer Abweichung von +9,35 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (22,83 USD) und des letzten Schlusskurses (12,22 Prozent Abweichung) erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit auf 5 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Wabash National 5,44 Euro zahlt. Dies ist 83 Prozent niedriger als der branchenübliche Durchschnittswert von 31 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Wabash National-Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Wabash National somit eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.