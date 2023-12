Interessante Signale bei VAT!

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Der Aktienkurs von Vat verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,69 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Vat damit 15,76 Prozent über dem Durchschnitt von 4,93 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinen-Branche beträgt 4,43 Prozent, was bedeutet, dass Vat aktuell 16,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Vat eine Ausschüttung von 1,87 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,05 Prozent niedriger ist. Diese Differenz von 1,18 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Bewertung von Vat durch private Nutzer in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Gut". Die Auswertung ergab außerdem 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Vat aufgrund der oben genannten Faktoren mit einem "Gut"-Rating eingestuft.