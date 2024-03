Interessante Signale bei US Foods!

Die Us Foods-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt aktuell bei einem Kurs von 53,97 USD. Dies entspricht einer Abweichung von +9,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +23,7 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Us Foods-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 54,05 Prozent erzielt, was einem deutlichen Überperformance von 18,44 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -8,07 Prozent, wobei Us Foods aktuell 62,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Us Foods-Aktie bei 25,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für die Us Foods-Aktie. Dennoch wurden in den letzten Tagen auch negative Themen angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Us Foods-Aktie sowohl aus technischer, branchenspezifischer und fundamentaler Sicht positiv bewertet wird, während die Anleger-Stimmung neutral ist.