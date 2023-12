Interessante Signale bei Transalta A Cum Red Rat Rst Prf!

Die Stimmung im Internet und das öffentliche Interesse an Transalta haben sich in den letzten Wochen verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler liegt die Dividende von Transalta bei 2,1 % und ist somit niedriger einzustufen. Die Differenz von 3,11 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben überwiegend positive Bewertungen, was einem "Gut"-Rating entspricht. Auch die kurzfristige Betrachtung zeigt qualifizierte Analysen mit einer Gesamteinschätzung von "Gut" und einem durchschnittlichen Kursziel von 16,17 CAD, was einer Empfehlung von 47,91 Prozent entspricht. Von Analysten wird die Transalta-Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Transalta nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 11,42 insgesamt 64 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentale Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft.