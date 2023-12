Interessante Signale bei Toyota Motorration ADR!

Der Sentiment und Buzz um die Aktien von Toyota Motor werden durch Analysen von Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich einer "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Toyota Motor zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Toyota Motor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auf fundamentalen Grundlagen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 9,39 und liegt damit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 14. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toyota Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2225,24 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs (2619,5 JPY) deutlich darüber liegt (Unterschied +17,72 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie damit als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 2615,04 JPY, was darauf hindeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+0,17 Prozent). Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Toyota Motor-Aktie für die einfache Charttechnik damit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Toyota Motor-Aktie eine Ausprägung von 77,26, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,4, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".