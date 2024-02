Interessante Signale bei Tesco!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Tesco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen der letzten beiden Wochen wider, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Allerdings waren in den letzten Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen präsent, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet wird. Dennoch wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 4 positive und 0 negative Signale festgestellt wurden. Aufgrund dessen wird eine "Gut" Empfehlung abgeleitet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 271,08 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 292,1 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,75 Prozent und resultiert in einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 290,19 GBP, was einer Abweichung von +0,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Tesco-Aktie und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies basiert auf einer Zunahme der positiven Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Tesco für diese Stufe daher ein "Gut".

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) eine Ausprägung von 70,53, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,83, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Diese Gesamtbewertung führt zu einem Rating von "Schlecht" für Tesco.