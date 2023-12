Interessante Signale bei Tatwah Smartech!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tatwah Smartech beträgt 187, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tatwah Smartech-Aktie ein Durchschnitt von 4,47 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,58 CNH (+24,83 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,44 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,57 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tatwah Smartech also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Tatwah Smartech in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tatwah Smartech somit als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Tatwah Smartech mit 46,18 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 17,38 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.