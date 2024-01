Interessante Signale bei Tarena!

Die Tarena-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,3 USD gehandelt, was einer Abweichung von -0,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet fällt die Einstufung jedoch als "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -44,68 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine erhöhte Aktivität im Netz rund um die Tarena-Aktie festgestellt. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einschätzung als "Gut". Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tarena-Aktie liegt bei 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tarena.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen zur Tarena-Aktie in den sozialen Medien. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch über negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".