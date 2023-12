Interessante Signale bei Takuma!

Die Takuma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1478,44 JPY aufgewiesen, was einen Unterschied von +22,9 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1817 JPY) darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1549,4 JPY) liegt mit einer Abweichung von +17,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Darüber hinaus hat der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 2, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und die Aktie damit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis (23,06) bestätigt diese Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Reaktionen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um Takuma über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Takuma-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, und der Anlegerstimmung, während die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung zu einer neutralen Bewertung führen.