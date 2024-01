Interessante Signale bei Take-Two Interactive Software!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Take-Two Interactive Software ist neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen in letzter Zeit überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte. Zudem wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 3 positive und 0 negative Signale zu verzeichnen waren. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einem Wert von 25,57 als "Gut" einzustufen. Der RSI25 beträgt 41,02, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Take-Two Interactive Software-Aktie bei 142,68 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 163,1 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 157,04 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein Rating von "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für die Take-Two Interactive Software abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von -7,2 Prozent und ein mittleres Kursziel von 151,36 USD, was zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Neutral" führt.