Interessante Signale bei Taboola!

Die Taboola-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 4,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,06 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist also "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurden Taboola von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Das Unternehmen wurde auch häufiger diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Taboola auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt liegt. Allerdings wird auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zusammenfassend erhält die Taboola-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten, Anlegern und auf Basis der technischen Analyse.

