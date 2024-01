Interessante Signale bei TPC Consolidated!

Die technische Analyse der Tpc-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,49 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,39 AUD, was einem Unterschied von +89,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (8,52 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+21,95 Prozent), wodurch die Tpc-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Tpc also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 33,61, was bedeutet, dass die Tpc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 15, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Demzufolge erhält die Tpc-Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um die Tpc-Aktie aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zusammenfassend wird Tpc hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.