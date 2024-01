Interessante Signale bei TAG Immobilien!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Tag Immobilien-Aktie bei 26,92, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Einstufung des Signals als "Gut". Beim Ausdehnen der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Tag Immobilien-Aktie geäußert wurden. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Die technische Analyse der Tag Immobilien-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,94 EUR liegt, was einen deutlichen Anstieg von 31,59 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 13,08 EUR bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Beim Betrachten des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 12,53 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Tag Immobilien. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.