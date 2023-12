Interessante Signale bei Swiss Prime Site!

Die technische Analyse der Swiss Prime Site-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 81,62 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 89,9 CHF um +10,14 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (85,28 CHF) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,42 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Swiss Prime Site-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität führte zu einem "Neutral"-Rating, da das Interesse an der Aktie in den letzten Monaten im Durchschnitt lag.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen eher neutral war. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Swiss Prime Site-Aktie liegt bei 14,81, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 23 und wird ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gewertet, was erneut zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index eine positive Bewertung der Swiss Prime Site-Aktie.