Interessante Signale bei Supremex!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument, das die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Supremex-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 13, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 49,16, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie der Supremex auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9,15 CAD, was einer Erwartung von 122,63 Prozent entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Supremex über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Supremex-Aktie liegt mit einem Wert von 4,07 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Papier & Forstprodukte" von 318. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".