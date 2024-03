Interessante Signale bei Sunrun!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Sunrun-Aktie stattgefunden. Alle 6 Bewertungen waren positiv, keine neutral oder negativ. Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Sunrun-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 27,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 158,45 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Sunrun mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV 33,49) um 22 Prozent unterbewertet ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Sunrun gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet.