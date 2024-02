Interessante Signale bei Sumec!

Die technische Analyse der Sumec-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,58 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,79 CNH, was einem Unterschied von +2,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Analyse des 50-Tage-Durchschnitts zeigt einen Wert von 7,27 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um +7,15 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Somit erhält die Sumec-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sumec eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sumec daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Sumec beträgt 3,9 Prozent, was 1,39 Prozent über dem Mittelwert von 2,51 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sumec-Aktie liegt bei 25,97 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 43,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Gut"-Rating führt.