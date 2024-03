Interessante Signale bei Stem!

Weitere Suchergebnisse zu "Stem Inc.":

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse für die Bewertung von Aktien. Stem zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Stem liegt aktuell bei 82,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält Stem somit eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Stem-Aktie sind 4 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen neutralen Rating führt. In einer Betrachtung der letzten 30 Tage ergab sich eine positive Gesamtbewertung. Die Analysten errechneten ein durchschnittliches Kursziel von 6,94 USD, was zu einer positiven Empfehlung führt. Zusammengefasst erhalten Stem somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stem ausgetauscht, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt.