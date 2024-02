Interessante Signale bei Squarespace!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Squarespace-Aktie beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,24 weniger volatil als der RSI7 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Squarespace.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht war, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings gab es auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Squarespace führt.

Die Analysteneinschätzung der vergangenen 12 Monate zeigt, dass die Einschätzungen für Squarespace siebenmal als "Gut", siebenmal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht" bewertet wurden, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 31,6 USD durch die Analysten deutet auf eine positive Entwicklung von 5,75 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Squarespace-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.