Interessante Signale bei SolarEdge!

Der Aktienkurs von Solaredge im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von -69,96 Prozent, was mehr als 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 44,92 Prozent in den letzten 12 Monaten. Hier liegt Solaredge mit 114,87 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Solaredge-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings ergab eine Analyse des letzten Monats ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 330,29 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 353,51 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Solaredge also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Solaredge derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 182,66 USD, was einer Abweichung von -60,13 Prozent des aktuellen Aktienkurses (72,83 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 82,16 USD zeigt eine Abweichung von -11,36 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist Solaredge im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unserer Ansicht nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,99 liegt die Aktie 56 Prozent unter dem Branchen-KGV von 70,44, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Sollten SolarEdge Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SolarEdge jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SolarEdge-Analyse.

SolarEdge: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...