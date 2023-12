Interessante Signale bei SolarEdge!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Solaredge stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Solaredge, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wobei insgesamt ein "Schlecht"-Signal resultierte. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 199,5 USD mit dem aktuellen Kurs (96,03 USD) vergleicht. Es zeigt sich eine Abweichung von -51,86 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Solaredge als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 13 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Im Mittel wird ein Kursziel in Höhe von 344,71 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solaredge bei einem Wert von 30, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 69) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Solaredge damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.