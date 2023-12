Interessante Signale bei Soco!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um Pharos Energy überwiegend positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen zu Pharos Energy in den sozialen Medien diskutiert. Daher hat die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut" erhalten.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Pharos Energy bei 4,59 Prozent, was 7,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Rendite wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher von der Redaktion eine Bewertung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Pharos Energy zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut". Für den letzten Monat zeigt sich eine ähnliche Tendenz mit 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" basierend auf den jüngsten Analysen. Die institutionellen Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 30,04 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs von 22,3 GBP und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 29 GBP. Daher ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Blick auf fundamentale Kriterien zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pharos Energy mit einem Wert von 5,47 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 40 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 9. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" betrachtet und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien die Einstufung "Gut".