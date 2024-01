Interessante Signale bei Smart Metering!

Die Smart Metering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 725,71 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 940 GBP, was einem Unterschied von +29,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird ihr daher eine "Gut"-Bewertung verliehen. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 773,58 GBP wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs darüber lag.

Im Gegensatz dazu zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Smart Metering mit 77,98 deutlich über dem Branchenmittel von 52,79 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und als "Schlecht"-Empfehlung bewertet.

Hingegen erhält Smart Metering für die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 3,52 Prozent über dem Branchenmittel von 2,23 Prozent liegt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Aktie auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating, da der 7-Tage-RSI bei 48,72 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da der RSI signalisiert, dass die Aktie überverkauft ist.

Insgesamt erhält Smart Metering also eine "Gut"-Bewertung für ihre einfache Charttechnik und Dividendenpolitik, jedoch eine "Schlecht"-Empfehlung aufgrund des überbewerteten KGVs.