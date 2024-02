Interessante Signale bei Silgan!

Das Unternehmen Silgan wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,43 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 77,43 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie, die auf fundamentalen Kriterien basiert und als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt drei Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose für das Wertpapier zeigt ein Aufwärtspotenzial von 31,94 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Silgan eine Rendite von 1,67% erzielt werden, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt liegt und als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Silgan ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien werden vor allem positive Meinungen zum Unternehmen geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.