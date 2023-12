Highwood Asset Management Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Anleger-Sentiment für Highwood Asset Management war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen wurde positiv diskutiert, während an zwei Tagen die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Highwood Asset Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,99 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 5 CAD weicht somit um -28,47 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 5,26 CAD, nahe dem letzten Schlusskurs und somit mit einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Highwood Asset Management wurde auch im langfristigen Kontext untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Highwood Asset Management liegt bei 43,42, was eine "Neutral"-Einschätzung aufweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,1, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.