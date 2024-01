Avidity Biosciences Inc Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Avidity Biosciences liegt bei 8,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten der Avidity Biosciences 3 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Avidity Biosciences vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 11,42 USD eine Entwicklung von 168,53 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 30,67 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Avidity Biosciences im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch insbesondere mit den positiven Themen rund um Avidity Biosciences, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Avidity Biosciences mit einem Kurs von 11,42 USD inzwischen +51,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +19,83 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

