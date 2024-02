Interessante Signale bei Shanghai Kelai Mechatronics Engineering!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Shanghai Kelai Mechatronics Engineering liegt bei 3,18, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 17,37 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat stetig verbessert hat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls höher als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussionen in den letzten Tagen verstärkt von positiven Themen geprägt waren. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Kelai Mechatronics Engineering derzeit bei 16,1 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 28,03 CNH, was einem Abstand von +74,1 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei +86,87 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.