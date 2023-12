Interessante Signale bei Shandong Hi-Speed Road and Bridge!

Shandong Hi-speed Road & Bridge hat eine Dividendenrendite von 2,79 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Bauwesen" und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger haben neun Tage lang hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shandong Hi-speed Road & Bridge. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,99 Prozent erzielt. Dies liegt 21,34 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -1,02 Prozent, wobei Shandong Hi-speed Road & Bridge aktuell 20,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,97, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.