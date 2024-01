Interessante Signale bei Sensus Healthcare!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Sensus Healthcare 3 Mal mit "Gut" bewertet und 0 Mal mit "Neutral" sowie 0 Mal mit "Schlecht". Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Sensus Healthcare. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 2,5 USD im Blick. Sie erwarten eine Entwicklung von 573,33 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 16,83 USD. Dies wird als positive Bewertung angesehen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -89,1 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Sensus Healthcare als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength-Index (RSI), der die Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Mit einem RSI-Wert von 58,82 wird die Sensus Healthcare derzeit als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen für Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung wird das Sentiment bewertet. In Bezug auf Sensus Healthcare wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.