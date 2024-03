Interessante Signale bei Sensient!

Der Aktienkurs von Sensient zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -12,73 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Sensient mit 17,07 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Sensient auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Aktie von Sensient bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Sensient liegt bei 13,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Sensient weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Sensient-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sensient derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 63,36 USD, während der Aktienkurs bei 69,98 USD um +10,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 64,06 USD entspricht einer Abweichung von +9,24 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ist die Aktie von Sensient daher mit einem Rating "Gut" einzustufen.