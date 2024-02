Interessante Signale bei Sendas Distribuidora!

Die technische Analyse für Sendas Distribuidora S- zeigt ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 12,94 USD, was einen deutlichen Unterschied von +10,97 Prozent zum letzten Schlusskurs von 14,36 USD bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 13,74 USD, was einem Unterschied von +4,51 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 29,38, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,39, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sendas Distribuidora S- die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich als neutral in den vergangenen zwei Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Sendas Distribuidora S-, wobei die technische Analyse auf unterschiedlichen Zeiträumen zu verschiedenen Ratings führt und auch das Sentiment der Anleger als neutral bewertet wird. Es bleibt somit abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung der Aktie gestalten wird.