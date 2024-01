Interessante Signale bei Schneider Electric!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Schneider Electric: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die aktuelle Bewertung von Schneider Electric basierend auf fundamentalen Kriterien zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,16 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Damit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Schneider Electric mit 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was es zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" macht. Die Redaktion bewertet dies als "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Meinungen zu Schneider Electric in den letzten Tagen. Es gab kaum negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Die Stimmungsanalyse und die Optimierungsprogramme führen zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 176,4 EUR deutlich über dem Wert von 160,45 EUR der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Schneider Electric von der Redaktion gute Bewertungen auf der Grundlage von fundamentalen Kriterien, Anlegerstimmung und technischer Analyse. Es ist jedoch zu beachten, dass die Bewertungen auf der aktuellen Datenlage basieren und sich mit zukünftigen Entwicklungen ändern können.