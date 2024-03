Interessante Signale bei Savills!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für die Savills-Aktie ergibt sich ein RSI von 20,81, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 44,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Savills wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die insgesamt positive Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Savills lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Savills-Aktie von 1004 GBP als "Gut"-Signal bewertet, da er sich mit +11,17 Prozent Entfernung vom GD200 (903,11 GBP) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 975,39 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs von Savills, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.