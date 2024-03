Interessante Signale bei Sappi!

Die Aktie von Sappi wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 4,89, was insgesamt 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte" mit 98,22. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sappi derzeit bei 2,03 EUR. Der Aktienkurs lag bei 2,44 EUR und hat damit einen Abstand von +20,2 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 2,17 EUR, was einer Differenz von +12,44 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt zeigt die technische Analyse daher ein positives Bild.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sappi aktuell 7, was eine positive Differenz von +1,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sappi eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.