Interessante Signale bei Sanlam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Sanlam-RSI liegt bei 15,79, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,27 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating "Gut" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in letzter Zeit neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während an neun Tagen neutral war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sanlam, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 16,72 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs (+5,95 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanlam bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,66 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Kriterien heraus erhält Sanlam daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.