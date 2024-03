Interessante Signale bei SNC-Lavalin!

Die Snc-lavalin-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 41,33 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (55,26 CAD) um +33,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 45,66 CAD deutet auf eine positive Bewertung hin, da dies einer Abweichung von +21,02 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Analysten bewerten die Snc-lavalin-Aktie derzeit ebenfalls positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 48,43 CAD, was einem Abwärtspotential von -12,36 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt erhält Snc-lavalin in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Snc-lavalin-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,1 Prozent erzielt, was 73,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit dem "Bauwesen" liegt die Aktie aktuell 73,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.