Interessante Signale bei SI-Bone!

In der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Für die Si-bone-Aktie ergibt sich ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses von 21,81 USD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt mit 21,12 USD auf ähnlichem Niveau, was einer Differenz von -3,16 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 20,03 USD, was einer Überperformance des letzten Schlusskurses um +5,44 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Si-bone-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich verzeichnete Si-bone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 4,55 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,7 Prozent für Si-bone. Im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,17 Prozent erzielte, liegt Si-bone 28,42 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Si-bone derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (90,93%) liegt. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche ergibt sich eine Differenz von -90%, weshalb die Si-bone-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysten haben die Si-bone-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 5 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 24 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 13,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.