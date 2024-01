Interessante Signale bei Riverstone!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Riverstone ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Riverstone-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,48, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen rund um Riverstone auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 7 Gut- und 0 Schlecht-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Riverstone sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Riverstone beläuft sich mittlerweile auf 0,61 SGD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,705 SGD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,57 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,63 SGD. Somit ist die Aktie mit +11,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Gut".

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Riverstone damit 29,11 Prozent über dem Durchschnitt (-9,46 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -13,09 Prozent. Riverstone liegt aktuell 32,74 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".