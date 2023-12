Interessante Signale bei Reviva Pharmaceuticals Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. In Bezug auf Reviva betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 7,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Reviva momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,34, was bedeutet, dass Reviva weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Reviva vergeben. Dies führt langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten prognostizieren eine Kursentwicklung von 226,01 Prozent und ermitteln ein mittleres Kursziel von 16,33 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet hat Reviva langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Reviva liegt derzeit bei 5,09 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,01 USD und hat damit einen Abstand von -1,57 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist die Reviva-Aktie eine Differenz von +14,38 Prozent auf, was als positives Signal betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.