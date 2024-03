Interessante Signale bei Raymond Industrial!

Die Dividendenrendite von Raymond Industrial beträgt derzeit 7,87 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,07 % im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der Aktienkurs von 0,97 HKD liegt derzeit +10,23 % über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +19,75 % über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Der Relative Strength-Index (RSI) von 27,27 und der RSI25 von 29,41 führen ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Raymond Industrial im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,18 % erzielt, was 12,75 % über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 6,32 %, und Raymond Industrial liegt aktuell 3,86 % über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem Rating "Gut" bewertet.

