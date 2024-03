Interessante Signale bei Raiffeisen Bank!

Die Raiffeisen Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,32 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,05 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen hat die Raiffeisen Bank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,57, was 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,36. Diese Unterbewertung führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Raiffeisen Bank 15,78 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,81 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +12,86 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Jedoch weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 19,42 EUR auf, was einen Abstand von -8,29 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Raiffeisen Bank eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Raiffeisen Bank eine Einschätzung als "Gut". Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank somit von der Redaktion eine positive Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.